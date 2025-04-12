Sivas'ta bariyerlerde asılı kalan tırın sürücüsünü AFAD ekipleri kurtardı
Sivas'ın Gölova ilçesinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptıktan sonra bariyerlerde asılı kalan tırda sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptıktan sonra bariyerlerde asılı kalan tırda sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Z.Ö. idaresindeki 34 ZL 8576 plakalı tır, D-100 kara yolu Bozat köyü yakınlarında EDS direğine çarptıktan sonra bariyerlerde asılı kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince Gölova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Z.Ö, ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.
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