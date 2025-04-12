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        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 19:49 Güncelleme: 12.04.2025 - 19:49
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        Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmaları ile tamamlandı.

        Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        Net Global Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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