Uzmanından kalp ve damar hastalarına beslenme uyarısı

Sivas Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Yusuf Çağrı Akdemir, kalp ve damar hastalarına sebze ağırlıklı beslenme önerisinde bulundu.

Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, 14-20 Nisan tarihlerinin Kalp Sağlığı Haftası olarak kutlandığını belirtti.

Kalp sağlığı konusunda vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar olduğunu vurgulayan Akdemir, "Özellikle diyabet, hipertansiyon, hiperglisemi gibi hastalıklarda erkenden tanı alıp, buna yönelik tedaviye başlanması çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Hareketsiz yaşantıdan uzak kalınması gerektiğine dikkati çeken Akdemir, şunları kaydetti:

"Günlük yürüyüşlerimizi yapmamız gerekir, haftada en az 5 gün az tempolu şekilde yürümek kalp sağlığına faydalıdır. Bunların yanında beslenme düzenine çok dikkat etmemiz gerekir. Beslenme alışkanlarımızın iyi olması gerekir. Akdeniz tarzı diyet dediğimiz sebze ağırlıklı diyetle beslenmemiz gerekir. Doymuş yağ açısından zengin gıdalardan uzak durmamız gerekir. Stresten elimizden geldiği kadar uzak kalmamız gerekiyor ve uyku düzenine dikkat etmemiz lazım."