Uzmanından kalp ve damar hastalarına beslenme uyarısı
Sivas Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Yusuf Çağrı Akdemir, kalp ve damar hastalarına sebze ağırlıklı beslenme önerisinde bulundu.
Sivas Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Yusuf Çağrı Akdemir, kalp ve damar hastalarına sebze ağırlıklı beslenme önerisinde bulundu.
Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada, 14-20 Nisan tarihlerinin Kalp Sağlığı Haftası olarak kutlandığını belirtti.
Kalp sağlığı konusunda vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar olduğunu vurgulayan Akdemir, "Özellikle diyabet, hipertansiyon, hiperglisemi gibi hastalıklarda erkenden tanı alıp, buna yönelik tedaviye başlanması çok önemlidir." ifadesini kullandı.
Hareketsiz yaşantıdan uzak kalınması gerektiğine dikkati çeken Akdemir, şunları kaydetti:
"Günlük yürüyüşlerimizi yapmamız gerekir, haftada en az 5 gün az tempolu şekilde yürümek kalp sağlığına faydalıdır. Bunların yanında beslenme düzenine çok dikkat etmemiz gerekir. Beslenme alışkanlarımızın iyi olması gerekir. Akdeniz tarzı diyet dediğimiz sebze ağırlıklı diyetle beslenmemiz gerekir. Doymuş yağ açısından zengin gıdalardan uzak durmamız gerekir. Stresten elimizden geldiği kadar uzak kalmamız gerekiyor ve uyku düzenine dikkat etmemiz lazım."
Akdemir, özellikle 40 yaşındaki kişilerin kalp ve damar hastalıkları açısından risk taşıdığını belirterek, kontrol muayenelerine önem verilmesi gerektiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.