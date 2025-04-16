Sivas, İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Sivas'ta, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından Rıza Keser Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası düzenlenecek.

(TİESF) Başkanı Dursun Gözel, kentteki bir lokantada düzenlediği basın toplantısında, birlik beraberlik içerisinde daha güzel bir ortam, daha güzel bir gelecek inşa etmek ve güreşi şahlandırmak istediklerini söyledi.

Gözel, 18 Nisan'da başlayacak şampiyonaya 170 ile 200 arasında engelli sporcunun katılım sağlayacağını belirtti.

Başkanlık görevine 6 Kasım 2024’te geldiğini anımsatan Gözel, 5 aylık süreç içerisinde çok güzel işler başardıklarını ve başarmaya devam ettiklerini ifade etti.

Düzenledikleri spor müsabakalarının hız kesmeden devam ettiğini aktaran Gözel, "Futsal Türkiye Şampiyonası'nı Kütahya’da yaptık ve akabinde Sivas’ta milli takım kampımızı yaptık." dedi.

Sivaslı olması nedeniyle şehrin her zaman kendisinde bir ayrıcalığının olduğunu vurgulayan Gözel, federasyonun hedefleri hakkında da bilgiler vererek, şunları kaydetti: