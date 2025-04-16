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        Sivas, İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

        Sivas'ta, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından Rıza Keser Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 21:57 Güncelleme: 16.04.2025 - 22:03
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        Sivas, İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
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        Sivas'ta, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından Rıza Keser Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası düzenlenecek.

        (TİESF) Başkanı Dursun Gözel, kentteki bir lokantada düzenlediği basın toplantısında, birlik beraberlik içerisinde daha güzel bir ortam, daha güzel bir gelecek inşa etmek ve güreşi şahlandırmak istediklerini söyledi.

        Gözel, 18 Nisan'da başlayacak şampiyonaya 170 ile 200 arasında engelli sporcunun katılım sağlayacağını belirtti.

        Başkanlık görevine 6 Kasım 2024’te geldiğini anımsatan Gözel, 5 aylık süreç içerisinde çok güzel işler başardıklarını ve başarmaya devam ettiklerini ifade etti.

        Düzenledikleri spor müsabakalarının hız kesmeden devam ettiğini aktaran Gözel, "Futsal Türkiye Şampiyonası'nı Kütahya’da yaptık ve akabinde Sivas’ta milli takım kampımızı yaptık." dedi.

        Sivaslı olması nedeniyle şehrin her zaman kendisinde bir ayrıcalığının olduğunu vurgulayan Gözel, federasyonun hedefleri hakkında da bilgiler vererek, şunları kaydetti:

        "Sırbistan'da yapılacak Avrupa elemelerine ve dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Kış Olimpiyatlarına girmeye de hak kazandık bunun gururunu yaşıyoruz. Daha sonra atletizm Türkiye şampiyonamız oldu. Geleceğin şampiyonalarını yetiştirmek için şampiyonamızı tamamladık. 6 Kasım'dan bu yana güzel işler yaptık ve bundan sonra da daha güzel işler yapacağız. Bunu bütün camiayla beraber yapacağız. Bizler için lokomotif olan güreş ailesiyle bir araya gelmekten gururluyum. 15-26 Kasım 2025’te Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenlenecek Olimpiyat Şampiyonası'nda 270 kişiyle ülkemizi, devletimizi, bayrağımızı temsil edeceğiz. Her şey Türk sporu için, her şey Türk güreşi için."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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