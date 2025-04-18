Sivasspor, deplasmanda kayıplarda

SERHAT ZAFER - Trendyol Süper Lig'de düşme hattında yer alan Net Global Sivasspor, bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans ortaya koydu.

Evinde oynadığı 16 maçtan 6'sını kazanan kırmızı-beyazlılar, 5 kez rakipleriyle puanları paylaşırken, 5 kez de mağlup olarak 23 puan topladı.

Sivasspor, deplasmanda oynadığı 14 maçtan 2'sini kazanırken, 2 kez rakipleriyle berabere kaldı, 10 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılarak sadece 8 puan kazanabildi.

- Dış sahada sadece 2 galibiyet

Sivasspor, deplasmandaki maçlarında sadece Bellona Kayserispor ve Adana Demirspor'u mağlup etmeyi başardı.

Dış sahada TÜMOSAN Konyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş, Göztepe, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum, Trabzonspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

- İç sahadaki maçlar

Sivasspor, sahasında ise Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, Bellona Kayserispor, Göztepe ve Adana Demirspor'u yendi.