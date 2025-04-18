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        Sivasspor, deplasmanda kayıplarda

        SERHAT ZAFER - Trendyol Süper Lig'de düşme hattında yer alan Net Global Sivasspor, bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans ortaya koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:04
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        Sivasspor, deplasmanda kayıplarda
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        SERHAT ZAFER - Trendyol Süper Lig'de düşme hattında yer alan Net Global Sivasspor, bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans ortaya koydu.

        Evinde oynadığı 16 maçtan 6'sını kazanan kırmızı-beyazlılar, 5 kez rakipleriyle puanları paylaşırken, 5 kez de mağlup olarak 23 puan topladı.

        Sivasspor, deplasmanda oynadığı 14 maçtan 2'sini kazanırken, 2 kez rakipleriyle berabere kaldı, 10 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılarak sadece 8 puan kazanabildi.

        - Dış sahada sadece 2 galibiyet

        Sivasspor, deplasmandaki maçlarında sadece Bellona Kayserispor ve Adana Demirspor'u mağlup etmeyi başardı.

        Dış sahada TÜMOSAN Konyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş, Göztepe, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum, Trabzonspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

        - İç sahadaki maçlar

        Sivasspor, sahasında ise Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor, Bellona Kayserispor, Göztepe ve Adana Demirspor'u yendi.

        Evinde Trabzonspor, Kasımpaşa ve Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kalan Sivas temsilcisi, ikas Eyüpspor, Rams Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de mağlup oldu.

        - Sivasspor'un kalan maçları

        Kırmızı-beyazlılar, ligin geride kalan bölümünde final niteliğinde maçlara çıkacak.

        Ligde kalmanın hesaplarını yapan Sivasspor, kalan maçlarından 4'ünü deplasmanda 2'sini ise iç sahada oynayacak.

        Deplasmanda Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Sivas ekibi, evinde ise Onvo Antalyaspor ile Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.

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