Sivas'ta Sağlık ve Termal Turizm Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Sivas'ta Sağlık ve Termal Turizm Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden (TÜRSAB) yapılan açıklamaya göre, valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, güçlü sağlık altyapısı ve önemli kaplıcaları ile şehrin, sağlık ve termal turizm alanında iddialı olduğunu ifade etti.

Şimşek, Sivas'ın bu alandaki potansiyelini daha iyi ortaya koymayı, mevcut tesisleri geliştirmeyi, yeni projelerle ulusal ve uluslararası alanda sağlık ve termal turizmde söz sahibi bir kent haline gelmeyi hedeflediklerini belirtti.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise Sivas'ı sağlık turizminde hak ettiği yere taşımak için seyahat acentalarıyla birlikte var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Sivas'ın tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra sağlık ve termal turizm potansiyeliyle de dikkati çeken bir il olduğunu belirten Bağlıkaya, kentin sağlık turizminde uluslararası pazarda daha fazla söz sahibi olabilmesi için ürün çeşitliliğinin artırılmasının da önemli olduğunu anlattı.