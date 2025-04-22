Şarkışla'da arıcılık kursu açıldı

Aksu, kursta kursiyerlere arı kovanlarının bakımı, bal üretimi, arı hastalıkları ve modern arıcılık teknikleri gibi konularda uygulamalı çalışmalar yapma fırsatı sunulacağını belirtti.

Usta öğretici Serkan Aksu, katılımcılara temel arıcılık bilgilerini kazandırmayı ve arıcılıkla ilgili mesleki yeterliliklerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde toplam 84 saat sürecek olan kursa 28 kursiyer katılıyor. 25 Mayıs’ta sona erecek eğitim programı kapsamında kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor.

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