Sivas'ta 53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünce yemeklerden numune alındığı öğrenildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle CÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Numune Hastanesi ile Sivas Devlet Hastanesine kaldırılan 53 öğrenci tedavi altına alındı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sancaktar Kız Öğrenci Yurdunda bazı öğrenciler, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

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