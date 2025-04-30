Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta bir tarlada 7 metre çapında obruk oluştu

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Dereköy'de 7 metre çapında, derinliği yaklaşık 8 metreyi bulan obruk meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 14:12 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta bir tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Dereköy'de 7 metre çapında, derinliği yaklaşık 8 metreyi bulan obruk meydana geldi.

        Köyde Hüsamettin Büyükpınar'a ait yulaf ekili tarlada obruk oluştuğunu gören köy muhtarı Necati Gökkaya, durumu ilgili birimlere iletti.

        İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde inceleme yaptı.

        Gökkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarlada iki gün önce oluşan obruğu babasının gördüğünü ve kendisine haber verdiğini söyledi.

        Durumu ilgili kurumlara haber verdiğini belirten Gökkaya, "8 metre derinliğinde, 7 metre çapında bir obruk. 20 yıl önce de aynı bölgede ufak bir çöküntü meydana gelmişti. 20 yıl sonra daha derin halde tekrar oluştu. Yetkililer altta kireç taşı olduğunu ve bu nedenle çöküntünün meydana gelmiş olabileceğini söylediler." diye konuştu.

        Gökkaya, obruğun dibinde su olduğunu, bunun yanından geçen dereden ya da zemin suyundan kaynaklı olabileceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok"
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Baba ile 2 kızı heyelanda ölmüştü! İş yeri sahibinden şaşırtan savunma!
        Baba ile 2 kızı heyelanda ölmüştü! İş yeri sahibinden şaşırtan savunma!
        İyileşmeye inanmak yeterli mi?
        İyileşmeye inanmak yeterli mi?
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Önce darp sonra bıçaklama! Oğlu kanlar içinde buldu!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        “Ticari kargaşa telefon talebini vurabilir"
        “Ticari kargaşa telefon talebini vurabilir"
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
        Sivas'ta tarlada 7 metre çapında obruk oluştu
        Milyonlarca yılda oluşan doğal sanat eseri; 'Şeytan Şehri Kayalıkları'
        Milyonlarca yılda oluşan doğal sanat eseri; 'Şeytan Şehri Kayalıkları'
        Şarkışla'da Millet Bahçesi'nde yenileme çalışması başlatıldı
        Şarkışla'da Millet Bahçesi'nde yenileme çalışması başlatıldı
        Şarkışla'da öğrenciler "Çanakkale'den Cennete" adlı tiyatro oyununu sahnele...
        Şarkışla'da öğrenciler "Çanakkale'den Cennete" adlı tiyatro oyununu sahnele...
        Sivas'ta öğrenciler Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi
        Sivas'ta öğrenciler Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi
        Sivasspor, Galatasaray maçına odaklandı
        Sivasspor, Galatasaray maçına odaklandı