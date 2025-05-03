Suşehri'nde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
C.A. (24) idaresindeki 27 ACL 589 plakalı kamyon, Suşehri ilçesi Geminbeli geçidi Kekeç köyü yakınlarında sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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