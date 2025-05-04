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        Sivas Milli Eğitim Müdürü Erdoğan öğrencilerle bir araya geldi

        Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA 2025 uygulamasına katılacak öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 04.05.2025 - 11:58
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        Sivas Milli Eğitim Müdürü Erdoğan öğrencilerle bir araya geldi
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        Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA 2025 uygulamasına katılacak öğrencilerle bir araya geldi.

        Sivas'tan programa katılacak 168 öğrenciye moral vermek amacıyla düzenlenen toplantıya, Erdoğan'ın yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

        Öğrencilere başarı dileyen Erdoğan, "Sizlerin ülkemizi temsil noktasında önemli bir görevi var. Milli ruh ile sınav süresince elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inancımız tam. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.

        Programda Erdoğan'a, Milli Eğitim Şube Müdürü Mücahit Gül ve Sivas Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Banu Boğazlıyan eşlik etti.

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