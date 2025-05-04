Sivas Milli Eğitim Müdürü Erdoğan öğrencilerle bir araya geldi

Programda Erdoğan'a, Milli Eğitim Şube Müdürü Mücahit Gül ve Sivas Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Banu Boğazlıyan eşlik etti.

Öğrencilere başarı dileyen Erdoğan, "Sizlerin ülkemizi temsil noktasında önemli bir görevi var. Milli ruh ile sınav süresince elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inancımız tam. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.

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