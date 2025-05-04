İmranlı'da Kızılırmak Kanalı Projesi'nde çalışmalar sürüyor

İmranlı ilçesinde Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ve İmranlı Belediyesi tarafından yapımına başlanan Kızılırmak Kanalı Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, projenin yapıldığı bölgede incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Şimşek, Kızılırmak’ın doğduğu topraklarda hayata geçirilecek proje ile İmranlı'nın fiziki görünümü, altyapısı ve çevresel niteliklerini modernize ederek, turizm ve yaşam kalitesi açısından üst seviyeye taşımayı hedeflediğini belirtti.

Vali Şimşek'e incelemelerinde İmranlı Belediye Başkanı Ali Ürek ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Zafer Aslan eşlik etti.