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        Sivasspor-Bodrum maçının biletleri satışa çıkarıldı

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 12:21 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:21
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        Sivasspor-Bodrum maçının biletleri satışa çıkarıldı
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

        Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçın bilet fiyatları VIP alt 158 lira, maraton alt ve üst tribün 58 lira, güney alt ve üst ile Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü 58 lira olarak belirlendi. Misafir tribün bileti ise 75 lira olarak açıklandı.

        2005 doğumlu ve sonrası (20 yaş ve altı) taraftarlar ise Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün ile maraton alt ve üst tribünleri için ücretsiz bilet alabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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