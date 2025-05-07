Şarkışla'da Trafik Haftası değerlendirme toplantısı yapıldı

Toplantının ardından konuşan Öztürk, "Trafik güvenliği hepimizin ortak sorumluluğudur. Sürücülerin ve yayaların bilinçli hareket etmesi, can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Bu hafta vesilesiyle özellikle çocuklarımızda erken yaşta trafik bilinci oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

İKaymakam Samet Öztürk başkanlığında kaymakamlık makamında yapılan toplantıya, ilgili kurum amirleri katıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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