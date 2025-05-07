Akıncılar'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası değerlendirme toplantısı yapıldı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Musa Türkmen başkanlığında makamda gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Murat Sevinç ve ilgili kurum amirleri katıldı.
Toplantıda, ilçedeki trafik düzeni, alınacak önlemler ve farkındalık çalışmaları ele alındı.
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