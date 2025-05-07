Akıncılar'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası değerlendirme toplantısı yapıldı

Kaymakam Musa Türkmen başkanlığında makamda gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Murat Sevinç ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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