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        Kangal'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:28
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        Kangal'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı
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        Sivas'ın Kangal ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kangal Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Kangal Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliklerde, anaokulları ve ilkokullardaki yaklaşık 400 öğrenciye trafik güvenliği başta olmak üzere teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

        İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen "Bir Kural, Bir Ömür" sloganı kapsamında Kangal Koç Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda trafik eğitim parkuru kuruldu.

        Burada öğrencilere, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının azaltılması ve önlenmesi, kara yollarında tüm yol kullanıcıları için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, sürücülerin trafik kural ihlali davranışlarının en aza indirerek toplumsal farkındalığın artırılması konularında bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

        Öğrencilere trafik ışıkları ve anlamları, trafik işaret ve levhaları ile yaya geçidinin önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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