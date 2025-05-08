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        Sivas'ta sis etkili oldu

        Sivas'ın Hafik ilçesinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 09:43 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:52
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        Sivas'ta sis etkili oldu
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde sis etkili oldu.

        İlçeden geçen D-200 kara yolunda etkili olan sis nedeniyle sürücüler dikkatli şekilde ilerledi.

        Sis, Kızılırmak ve çevresinde de güzel görüntü oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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