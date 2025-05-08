Sivas'ta sis etkili oldu
Sivas'ın Hafik ilçesinde sis etkili oldu.
Sivas'ın Hafik ilçesinde sis etkili oldu.
İlçeden geçen D-200 kara yolunda etkili olan sis nedeniyle sürücüler dikkatli şekilde ilerledi.
Sis, Kızılırmak ve çevresinde de güzel görüntü oluşturdu.
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