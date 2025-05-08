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        Şarkışla Belediyesinden Sivasspor maçı için ulaşım desteği

        Şarkışla Belediyesi, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK karşılaşması için ilçeden stadyuma ücretsiz ulaşım sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 09:54 Güncelleme: 08.05.2025 - 09:54
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        Şarkışla Belediyesinden Sivasspor maçı için ulaşım desteği
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        Şarkışla Belediyesi, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK karşılaşması için ilçeden stadyuma ücretsiz ulaşım sağlayacak.

        Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Sivasspor'a destek için böyle bir karar aldıklarını belirtti.

        Sporseverlerin, centilmenlik kurallarına uyarak takımlarına sahip çıkmaları gerektiğini ifade eden Gültekin, "Sivasspor bizim göz bebeğimiz. Onların yanında olmak, tribünlerde Şarkışla'nın sesini duyurmak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu heyecanı birlikte yaşamaya davet ediyorum. Ücretsiz servislerimizle hem desteğimizi büyütüyor hem de taraftarımızı Sivasspor ile buluşturuyoruz." dedi.

        Gültekin, Sivasspor'un her zamankinden fazla desteğe ihtiyacı olduğunu dile getirerek, bütün Sivaslıları maça davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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