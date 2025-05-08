AFAD, Kızılırmak'ta arama kurtarma tatbikatı yaptı

Sivas'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta yaptığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği, Uzuntepe köyü yakınlarında hayvan kurtarmak için ırmağa giren 2 kişi akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekibi, Kızılırmak'ta su altından ve su üstünden arama kurtarma çalışması yaptı.

Ekipler, senaryo gereği kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Sivas AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Uğur Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllık planları arasında yer alan su altı ve su üstü arama kurtarma tatbikatını yaptıklarını belirterek, "Hem eğitim hem tatbikatımıza devam ediyoruz. 20 kişinin katılımıyla yaptığımız tatbikatta, 3 dalgıç ve 17 su üstü arama kurtarma ekibi yer aldı." dedi.

Yüce, tatbikat ve eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.