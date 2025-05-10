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        Zara'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Zara ilçesinde orman yangınlarına yönelik tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 09:16 Güncelleme: 10.05.2025 - 09:18
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        Zara'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
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        Zara ilçesinde orman yangınlarına yönelik tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek amacıyla vatandaşları bilinçlendirmek için yürütülen "Orman Benim" kampanyası kapsamındaki etkinlik, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Zara Atatürk Ormanı alanında düzenlendi.

        Etkinliğe Kaymakam Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, öğrenciler ve çevreciler katıldı.

        Programda, protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayarak temizlik yaptı.

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