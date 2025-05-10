Zara'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Programda, protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayarak temizlik yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek amacıyla vatandaşları bilinçlendirmek için yürütülen "Orman Benim" kampanyası kapsamındaki etkinlik, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Zara Atatürk Ormanı alanında düzenlendi.

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