Sivasspor, Süper Ligde Bodrum FK'yi ağırlayacak

Ligde iki takımın da 34'er puanı bulunurken Sivasspor 16, Bodrum FK ise 17. sırada bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Djordje Nikolic ile Jan Bieganski ve Alaaddin Okumuş, Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.