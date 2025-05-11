Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk. 81 Emrah Başsan), Charisis, Tolga Ciğerci, Rodrigues (Dk. 71 Bekir Böke), Koita, Manaj (Dk. 82 Simic)
Sipay Bodrum FK: De Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 64 Okita (Dk. 90+6 Gökdeniz Bayrakdır)), Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 46 Seferi), Mohammed, Taylan Antalyalı, Fredy, Puscas (Dk. 78 Brazao), Bardhi ( Dk. 90+6 Celal Dumanlı)
Sarı kartlar: Dk. 19 Ahmet Aslan, Dk. 67 Okita, Dk. 86 Seferi, dk. 90+5 Fredy (Sipay Bodrum FK), Dk. 72 Tolga Ciğerci, Dk. 90+6 Radakovic (Net Global Sivasspo)
SİVAS
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.