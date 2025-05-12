Sivas'ta baltalı kavgada 1 kişi öldü

Ağır yaralı olarak Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yukarıkale Mahallesi Binektaşı mezrasında, Enver Yaman (70) ile Y.D. (44) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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