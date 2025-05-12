Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında ölen Heper'in cenazesi Sivas'ta defnedildi

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, 10 Mayıs'ta, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Ebru Heper hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcu Ebru Heper'in cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

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