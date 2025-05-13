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        Sivas'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Sivas'ta öğrenciler tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:39 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:47
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        Sivas'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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        Sivas'ta öğrenciler tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Dört Eylül Ortaokulu öğrencileri tarafından okulun spor salonunda düzenlenen fuarın açılışına, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz ve okul müdürleri katıldı.

        Stantları gezen Yılmaz ve beraberindekiler, danışman öğretmen ve öğrencilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Yılmaz, öğrencilerle gurur duyduğunu belirterek, fuarın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Okul müdürü Vahdettin Kiriş ise fuarda tasarım, araştırma ve inceleme konularının yer aldığı 15 projenin bulunduğunu söyledi.

        Proje yürütücüsü Fen Bilimleri Öğretmeni Betül Kaya Nizamoğlu koordinesinde 15 danışman öğretmen rehberliğinde ve 30 öğrencinin yoğun çalışmaları sonucunda fuarın açılışının gerçekleştirildiğini belirten Kiriş, fuarın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Program öğrencilerin davetlilere sunduğu müzik dinletisiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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