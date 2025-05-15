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        Zara'da kitap fuarı açıldı

        Sivas'ın Zara ilçesinde kitap fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:29
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        Zara'da kitap fuarı açıldı
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        Sivas'ın Zara ilçesinde kitap fuarı açıldı.

        Kaymakamlık, belediye ve Zara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye düğün salonunda açılan kitap fuarı, kitapseverlerin ziyaretine sunuldu.

        Yazar buluşmaları, imza günleri, söyleşiler ve kültürel etkinliklerin yer aldığı fuar, kum sanatı sanatçısı Tarkan Köylü'nün etkinliği ile başladı.

        Üç gün sürecek kitap fuarında Şule Köklü, Emrah Pirdaloğlu ile Sinan Yağmur imza günleri ve söyleşi etkinliklerinde okuyucularıyla bir araya gelecek.

        Belediye Başkanı Fatih Çelik, AA muhabirine, "Gençlerimizin okuma alışkınlıklarının desteklenmesi, yazarlarla tanışması, sohbet etme olanağı bulmaları, kitap ve kültür etkinlikleri ile zaman geçirmeleri amacıyla açılan fuar öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından da ilgi görmekte. Önceliğimiz geleceğimizin büyükleri olan çocuklarımızın eğitimleriyle ilgilenmek, eğitim projelerini uygulamaktır. Bu alanda da her zaman projeler uyguluyor, yapılan etkinliklere de destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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