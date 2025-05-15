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        Ulaş'ta "Türkiye'de Deprem Gerçeği ve Afet Eğitimi" semineri düzenlendi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Türkiye'de Deprem Gerçeği ve Afet Eğitimi" semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:09 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:09
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        Ulaş'ta "Türkiye'de Deprem Gerçeği ve Afet Eğitimi" semineri düzenlendi
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Türkiye’de Deprem Gerçeği ve Afet Eğitimi" semineri gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, kurum amirleri, kamu personelleri, köy ve mahalle muhtarlar katıldı.

        Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, seminerde, Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkat çekerek, deprem öncesi, anı ve sonrasındaki süreçlere yönelik bilgi verdi.

        Kaymakam Eskimez, seminer sonrası yaptığı açıklamada, afetlere hazırlıklı bireyler yetiştirmenin, ancak bilinçli bir eğitim süreciyle mümkün olduğunu söyledi.

        Galeri
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        Galeri

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