Milli güreşçi Ergüt, Zara ilçesini ziyaret etti

Kaymakam Buyuran, AA muhabirine, "Zara ilçesi özellikle güreş branşında uzun yıllardır ciddi başarılara imza atıyor. Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında kadın ve erkek güreşçileri görmek bizleri heyecanlandırıyor, başarıları gururlandırıyor." dedi.

Karaman'da düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 82 kiloda Türkiye şampiyonu olan Ergüt, Kaymakam Enes Emircan Buyuran ve Belediye Başkanı Fatih Çelik'i ziyaret etti.

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