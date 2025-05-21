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        Zara'da "Dijital Dünyanın Riskleri ve Fırsatları" konferansı verildi

        Zara ilçesinde, "Dijital Dünyanın Riskleri ve Fırsatları" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 10:26 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:26
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        Zara'da "Dijital Dünyanın Riskleri ve Fırsatları" konferansı verildi
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        Zara ilçesinde, "Dijital Dünyanın Riskleri ve Fırsatları" konulu konferans düzenlendi.

        Zara Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Tuncay Dilci konuşmacı olarak katıldı.

        Cep telefonu, tablet, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik ürünlerin kötü amaçlı veya amacına uygun kullanılmamasının zararlarına ve insan hayatında neden olduğu kayıplara değinen Dilci, dijital materyallerin insan gelişimine, yaşamına katkı sağlaması gerektiği konusunda bilgi verdi.

        Konferansa, Zara Belediye Başkan Vekili Hamza Karapınar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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