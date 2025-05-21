Sivas'ta lise öğrencileri karma resim sergisi açtı

Okul Müdürü Muammer Gülmez, sergi açılışına katılan okul müdürlerine teşekkür ederek serginin düzenlenmesinde emeği olan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Görsel Sanatlar Öğretmenleri Gülay Türken ve Halil İbrahim Akyolcu koordinesinde hazırlanan karma resim sergisinin açılışına okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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