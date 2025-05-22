Akıncılar Kaymakamı Türkmen ve Belediye Başkanı Sevinç, öğrencilerle bir araya geldi

Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda geleneksel olarak düzenlenen programda öğrencilerle buluşan Türkmen ve Sevinç, öğrencilerin ve öğretmenlerin taleplerini dinlendi.

Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen ve Belediye Başkanı Murat Sevinç öğrencilerle bir araya geldi.

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