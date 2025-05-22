Sivas'ta kurban satış yerleri kurayla belirlendi

Sivas'ta kurban satış yerleri için kura çekimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovalı mevkisinde kurulacak kurban pazarı için Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimiyle çadır ve padok alanlarının dağılımı yapıldı.

Kura çekimine katılan besiciler, memnuniyetlerini dile getirerek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve ekibine teşekkür etti.

Kurban satışlarının yapılacağı yeni pazar alanında ise belediye ekipleri tarafından yapılan temizlik, bakım ve düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Canlı Hayvan ve Ot Borsası olarak inşa edilen ancak uzun süredir kullanılmayan Kovalı mevkisinde kurulacak kurban pazarında bugünden itibaren kurbanlık satışları başlayacak.