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        Şarkışla'da halk sağlığı için bilgilendirme standı kuruldu

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kent meydanına halk sağlığı için bilgilendirme standı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 14:47 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:47
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        Şarkışla'da halk sağlığı için bilgilendirme standı kuruldu
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kent meydanına halk sağlığı için bilgilendirme standı kuruldu.

        Etkinlik kapsamında sağlık ekipleri, obezite riski taraması, ideal kilo ölçümü ve sigara bağımlılığı düzeyi testleri uyguladı. Aynı zamanda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'na (KKKA) karşı alınması gereken önlemler hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

        Standı ziyaret edenlere bilgilendirici broşürler dağıtılırken, vatandaşların sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi de sağlandı.

        Şarkışla İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Ahmet Kaya, "Obezite, sigara bağımlılığı ve kene yoluyla bulaşan hastalıklar halk sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve erken önlem alması büyük önem taşımaktadır. Şüphe duyan ya da risk altında olduğunu düşünen herkesin sağlık kuruluşlarına başvurmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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