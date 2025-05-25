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        Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 12:57 Güncelleme: 25.05.2025 - 12:57
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        Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

        O.B. yönetimindeki 58 AFG 364 plakalı otomobil, Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi Paşabahçe Mesire Alanı Kavşağı'nda F.A. idaresindeki 58 DN 797 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan T.B, F.B, F.B. ve E.B. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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