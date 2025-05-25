Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
O.B. yönetimindeki 58 AFG 364 plakalı otomobil, Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi Paşabahçe Mesire Alanı Kavşağı'nda F.A. idaresindeki 58 DN 797 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan T.B, F.B, F.B. ve E.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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