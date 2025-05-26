Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Koyulhisar'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 13:02 Güncelleme: 26.05.2025 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Koyulhisar'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        S.D. yönetimindeki 28 DE 946 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Bahçe köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan S.D. yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        İsrail basını yazdı: ABD'den İsrail'e yoğun baskı yapıyor
        İsrail basını yazdı: ABD'den İsrail'e yoğun baskı yapıyor
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        Kameraya yansıyan dehşette ceza belli oldu!
        Kameraya yansıyan dehşette ceza belli oldu!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        "Yaşa Fenerbahçe"
        "Yaşa Fenerbahçe"
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz

        Benzer Haberler

        Hafik'te çocuk festivali düzenlendi
        Hafik'te çocuk festivali düzenlendi
        Bedensel engelli milli bilek güreşçi Gülçin Savun, dünya şampiyonasına hazı...
        Bedensel engelli milli bilek güreşçi Gülçin Savun, dünya şampiyonasına hazı...
        Sivas'ta nesli tehlike altındaki 'alaca sansar' görüntülendi
        Sivas'ta nesli tehlike altındaki 'alaca sansar' görüntülendi
        Şarkışla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şarkışla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'den istifa çağrılarına yanıt:
        Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'den istifa çağrılarına yanıt: