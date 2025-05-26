Koyulhisar'da bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
S.D. yönetimindeki 28 DE 946 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Bahçe köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan S.D. yaralandı.
Yaralı, ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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