Sivas'ta öğrenciler Yeşilay hakkında bilgilendirildi

Bunun bağımlılık alanında öğrencilere bilinç ve farkındalık oluşturan bir proje olduğunu kaydeden Köksal, "Projenin amacı öğrenciler arasında Yeşilay'ın bilinirliğini artırmak. Yeşilay Kulübü kurarak, sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele alanlarında farkındalık kazanmalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Sivas Şube Başkanı Halit Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, projenin İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle uygulandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.