Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Zara'da üniversite öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

        Sivas'ın Zara ilçesinde üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:27 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zara'da üniversite öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Zara ilçesinde üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde 60 öğrenci diplomasını aldı.

        Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Çağrı Merkezi ile Banka ve Sigorta bölümlerinde iki yıl süren akademik eğitimlerini tamamlayarak mezun olma hakkını kazanan öğrencilere ilçe protokolü tarafından diplomaları verildi.

        Törende konuşan Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Akgül, akademik eğitimlerini tamamlayarak mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi.

        Okul kampüsünde devam eden programda öğrenciler mezuniyet yemini ederek kep atma töreni gerçekleştirdi.

        Programa, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        "İspanya Gazze'deki katliama karşı sesini daha güçlü yükseltecek"
        "İspanya Gazze'deki katliama karşı sesini daha güçlü yükseltecek"
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Gemerek'te öğrencilere jandarma tanıtıldı
        Gemerek'te öğrencilere jandarma tanıtıldı
        Sivas'ta şakayık hasadı yapıldı
        Sivas'ta şakayık hasadı yapıldı
        Zara'da Köylere Hizmet Götürme Birliğine encümen üye seçimi yapıldı
        Zara'da Köylere Hizmet Götürme Birliğine encümen üye seçimi yapıldı
        Akıncılar'da okuma bayramı etkinliği yapıldı
        Akıncılar'da okuma bayramı etkinliği yapıldı
        Sivas'ta Yaygın Eğitim Kursları yıl sonu sergisi açıldı
        Sivas'ta Yaygın Eğitim Kursları yıl sonu sergisi açıldı
        Gemerek'te Toplum Sağlığı Merkez'i standı kuruldu
        Gemerek'te Toplum Sağlığı Merkez'i standı kuruldu