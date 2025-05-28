Zara'da üniversite öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Okul kampüsünde devam eden programda öğrenciler mezuniyet yemini ederek kep atma töreni gerçekleştirdi.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Çağrı Merkezi ile Banka ve Sigorta bölümlerinde iki yıl süren akademik eğitimlerini tamamlayarak mezun olma hakkını kazanan öğrencilere ilçe protokolü tarafından diplomaları verildi.

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