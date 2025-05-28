Akıncılar'da ilkokul öğrencileri şenlik programı düzenledi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde ilkokul öğrencileri şenlik programında bir araya geldi.

Akıncılar İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler çeşitli gösteriler ve oyunlar eşliğinde eğlendi.

Programa katılan Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, öğretmen ve öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Geleceğin teminatı çocukların yüzlerindeki tebessümün kendilerini mutlu ettiğini belirten Türkmen, etkinliği düzenleyen okul yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç ise etkinliği düzenleyen ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.