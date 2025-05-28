Hafik'te "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

Geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılması ve yaşatılması amacıyla düzenlenen şenlik, katılımcıların da beğenisini kazandı.

Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

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