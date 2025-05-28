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        Hafik'te "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

        Sivas'ın Hafik ilçesinde "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 17:00 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:06
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        Hafik'te "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

        Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

        Okulun bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe, Hafik Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Hafik Belediye Başkanvekili Muhammed Ali Özbek, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

        Şenlik boyunca çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi.

        Geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılması ve yaşatılması amacıyla düzenlenen şenlik, katılımcıların da beğenisini kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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