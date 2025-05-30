Şarkışla'da koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
H.A. (77) idaresindeki 58 FA 216 plakalı otomobil, Osmanpınarı köyü yakınlarında yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tarlaya devrilen araçta sürücüyle otomobilde bulunan D.A. (70) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Öte yandan, kazada 3 koyun telef oldu.
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