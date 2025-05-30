Gemerek'te hastaneye panoramik röntgen cihazı bağışlayan aile ziyaret edildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Gemerek Devlet Hastanesine panoramik röntgen cihazı bağışlayan hayırsever aile, hastane yetkililerince ziyaret edildi.

Hastanenin diş polikliniğine geçen yıl röntgen cihazı bağışlayan Hasan ve Dilfiruze Akpınar çiftini İnkışla köyünde ziyaret eden Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Kılıç, Hastane Müdürü Tolunay Üstün ve Kalite Direktörü Yunus Yıldırım, Akpınar ailesi ile bir süre sohbet etti.

Kılıç, ilçe genelinde röntgen cihazı sayesinde 12 bin 601 vatandaşın hizmet aldığını belirterek, Akpınar ailesine duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Cihazın hizmete girmesiyle 1912 kişiye Veneer kron uygulaması, 488 hastaya kanal tedavisi, 1323 kişiye dolgu, 161 kişiye tam protez, 249 hastaya bölümlü protez işlemi yapıldığı, 12 bin 601 hastanın hizmet aldığı öğrenildi.