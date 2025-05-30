Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Gemerek'te hastaneye panoramik röntgen cihazı bağışlayan aile ziyaret edildi

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde Gemerek Devlet Hastanesine panoramik röntgen cihazı bağışlayan hayırsever aile, hastane yetkililerince ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:19 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemerek'te hastaneye panoramik röntgen cihazı bağışlayan aile ziyaret edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde Gemerek Devlet Hastanesine panoramik röntgen cihazı bağışlayan hayırsever aile, hastane yetkililerince ziyaret edildi.

        Hastanenin diş polikliniğine geçen yıl röntgen cihazı bağışlayan Hasan ve Dilfiruze Akpınar çiftini İnkışla köyünde ziyaret eden Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Kılıç, Hastane Müdürü Tolunay Üstün ve Kalite Direktörü Yunus Yıldırım, Akpınar ailesi ile bir süre sohbet etti.

        Kılıç, ilçe genelinde röntgen cihazı sayesinde 12 bin 601 vatandaşın hizmet aldığını belirterek, Akpınar ailesine duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

        Cihazın hizmete girmesiyle 1912 kişiye Veneer kron uygulaması, 488 hastaya kanal tedavisi, 1323 kişiye dolgu, 161 kişiye tam protez, 249 hastaya bölümlü protez işlemi yapıldığı, 12 bin 601 hastanın hizmet aldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Trump'tan Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak"
        Trump'tan Musk açıklaması: "O her zaman bizimle olacak"
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        "Ticaret Mahkemesinin kararı çok yanlış ve siyasi"
        "Ticaret Mahkemesinin kararı çok yanlış ve siyasi"
        Mevsimlik işçinin tazminat hakkı
        Mevsimlik işçinin tazminat hakkı
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Kerem Aktürkoğlu evlendi
        Diyanet ile ilgili kanun teklifi kabul edildi
        Diyanet ile ilgili kanun teklifi kabul edildi
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
        Kan donduran olay! Poşette 3 kafatası ve kemikler bulundu
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!
        Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük!

        Benzer Haberler

        Suşehri ilçesinde traktör sürücülerine reflektör hediye edildi
        Suşehri ilçesinde traktör sürücülerine reflektör hediye edildi
        Şarkışla'da koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Şarkışla'da koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Şehit astsubayın cenazesi memleketi Sivas'a getirildi (2)
        Şehit astsubayın cenazesi memleketi Sivas'a getirildi (2)
        Sivas merkezli yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda yakalanan 7 ş...
        Sivas merkezli yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda yakalanan 7 ş...
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sivas'ta basın toplantısı düzenledi
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Sivas'ta basın toplantısı düzenledi
        Ali Babacan: DEVA, ülkeyi yönetmeye en hazır partidir
        Ali Babacan: DEVA, ülkeyi yönetmeye en hazır partidir