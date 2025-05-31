Şarkışla'da bayram tatili öncesi trafik tedbirleri artırıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi trafik ekipleri tarafından denetimlere ağırlık verildi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi trafik ekipleri tarafından denetimlere ağırlık verildi.
Kayseri-Sivas kara yolunun sanayi girişinde gerçekleştirilen uygulamada, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Denetim sırasında sürücü ve yolculara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
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