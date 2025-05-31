Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, burada yaptığı konuşmada, müftülüğün faaliyetlerinde desteklerini esirgemeyen ve minik kalpleri hediyeleriyle sevindiren Kaymakam Eskimez'e, programa katılım sağlayan kurum müdürlerine, personellerine, velilere, özellikle programda emeği geçen Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.