Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas TSO Başkanı Özdemir, yeni yatırım teşvik sistemini değerlendirdi

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, yeni Yatırım Teşvik Sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 12:24 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas TSO Başkanı Özdemir, yeni yatırım teşvik sistemini değerlendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, yeni Yatırım Teşvik Sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Özdemir, yaptığı açıklamada, yeni sistemin Türkiye'nin sanayide dönüşüm hedeflerine ulaşması ve küresel rekabet gücünü artırması açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

        Teşvik sisteminin sanayicilerin üretim kapasitelerini artırmalarına, teknolojik altyapılarını geliştirmelerine ve daha yüksek katma değerli yatırımlara yönelmelerine ciddi katkı sağlayacağını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda, özellikle Sivas'ın tamamının yatırım cazibesi açısından önemli avantaj elde edecek. Yatırım ortamının güçlendirilmesi, üretimin çeşitlendirilmesi ve istihdamın artırılması adına atılan bu adımı iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni teşvik mekanizmasının hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisine güçlü katkılar sunacağına inanıyoruz. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin bu yeni sistemin sunduğu imkanlardan azami düzeyde faydalanmaları adına bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen yeni Yatırım Teşvik Sisteminin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır olmak üzere, sürece katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü

        Benzer Haberler

        Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
        Ulaş'ta Kur'an kursu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
        Zara'da "Köyde Şenlik Var" projesi gerçekleştirildi
        Zara'da "Köyde Şenlik Var" projesi gerçekleştirildi
        Şarkışla'da leylekler vatandaşların yaptığı özel yuvaya yerleşti
        Şarkışla'da leylekler vatandaşların yaptığı özel yuvaya yerleşti
        Şarkışla'da ihtiyaç sahibi çocuklara bayram öncesi giysi yardımı
        Şarkışla'da ihtiyaç sahibi çocuklara bayram öncesi giysi yardımı
        Şarkışla'da bayram tatili öncesi trafik tedbirleri artırıldı
        Şarkışla'da bayram tatili öncesi trafik tedbirleri artırıldı
        Emekli Korgeneral Polat, mezarı başında anıldı
        Emekli Korgeneral Polat, mezarı başında anıldı