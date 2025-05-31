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        Sivas'ta hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:23
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        Sivas'ta hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Esentepe Mahallesi Osman Fazıl Polat Caddesi'nde G.K. (76) idaresindeki 58 NL 178 plakalı hafif ticari araç ile A.K. yönetimindeki 58 HE 099 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklet römorkunda bulunan H.K. (31), Y.E.K. (12), A.İ.K. (14), E.E.K. (4), E.E.K. (11) ve M.E.K. (5) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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