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        Suşehri Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:16 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:16
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        Suşehri Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

        Halk Eğitim Merkezi'ndeki serginin açılışını Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özkan yaptı.

        Kaymakam Yıldız, yaptığı açıklamada, el beceri kurslarına kadınların yoğun ilgi göstermesinden mutlu olduklarını ifade ederek, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Suşehri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamza Ulusoy da kurslar hakkında bilgi verdi. Ulusoy, Halk Eğitim Merkezi tarafından 2024-2025 yılı döneminde 47 kurs açtıklarını ve kurslara 1147 kursiyerin katıldığını belirtti.

        Açılışa, İlçe Kaymakamı Yıldız'ın eşi Betül Cinbir Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu'nun eşi Tuğba Kayaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Tuncer, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Ersoy, Belediye Meclis Üyesi Edanur Gökçe Düz ve kursiyerler katıldı.

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