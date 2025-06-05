Şarkışla ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, eski AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Kaymakam Öztürk, Kurban Bayramı'nın yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik duygularını güçlendiği bir bayram olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Kasım Gültekin ise bayramların toplumda birlik ve beraberliğin en güzel vesilelerinden biri olduğunu ifade ederek, bayramın Şarkışla halkına huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.