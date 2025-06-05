Ulaş Kaymakamı Eskimez'den, trafik denetimi yapan ekiplere ziyaret

Denetimlerle ilgili bilgi alan Eskimez, sürücü ve yolcularla sohbet ederek trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Eskimez, Sivas-Malatya kara yolu Ulaş kavşağında uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

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