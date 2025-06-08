AK Parti Grup Başkanı Güler, Sivas'ta partisinin bayramlaşma programında konuştu:

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Önümüzdeki dönem terörsüz bir Türkiye'yi bu aziz milletimize hediye edeceğiz. Burada bizim sorumluluğumuz hakikat, hakikat kardeşliğimizi güçlendirmek. Burada bizim kardeşlik hukukumuzu daha da ileriye taşımamız gerekiyor." dedi.

Güler, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından Buruciye Medresesi'nde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Türkiye Yüzyılı ile beraber Terörsüz Türkiye hedeflediğini belirten Güler, "Önümüzdeki dönem terörsüz bir Türkiye'yi bu aziz milletimize hediye edeceğiz. Burada bizim sorumluluğumuz hakikat, hakikat kardeşliğimizi güçlendirmek. Burada bizim kardeşlik hukukumuzu daha da ileriye taşımamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkati çeken Güler, terör örgütünün yakın zamanda kendisini feshetmesi ve silah bırakmasının Türkiye'nin bölgesinde daha etkin, güçlü olmasını sağlayacağını kaydetti.