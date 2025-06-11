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        Gemerek'te traktörle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Gemerek ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 09:31 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:15
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        Gemerek'te traktörle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Gemerek ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        F.F.B. yönetimindeki 66 ADT 947 plakalı motosiklet, Sanayi Caddesi üzerinde T.Ş. yönetimindeki 58 AEY 454 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Gemerek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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